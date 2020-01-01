وزير الداخلية يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو.وجاء في برقية وزير الداخلية: «يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد.. بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين بثورة 23 يوليو المجيدة، ويُجسد الاحتفال بثورة الثالث والعشرين من يوليو في كل عام تخليدًا لملحمة في سجل النضال الوطني عندما وقف الجيش المصري معبرًا عن الشخصية المصرية الأبية التى كانت وما زالت تـُناضل من أجل إعلاء قيم الاستقلال والعدالة والحرية، واليوم تَبقى القيم على ثباتها وتتواصل مسيرة هذا الوطن المفدى فى الارتقاء نحو التنمية والازدهار.. بتكاتف جهود مؤسساته الوطنية المخلصة مع طموحات الشعب المصرى العظيم.. حفظكم الله سيادة الرئيس لمصر قائدًا مظفرًا، وجعل لمسيرتكم الوطنية المعطاءة من نصرته تـَعالى السند والعماد، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير».