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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غياب أولياء الأمور آخر أيام امتحانات الثانوية بشبرا والتوفيقية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:44 ص
لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة
حسام عسل
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شهد محيط لجان الثانوية العامة بمدارس حي شبرا مصر، اليوم، هدوء ملحوظا وغيابا تاما لأولياء الأمور، في أثناء أداء طلاب الصف الثالث الثانوي مادة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، في أخر أيام مارثون الامتحانات.

أيضا شهد محيط لجان مدرسة التوفيقية والحديثة وروض الفرج الثانوية العسكرية، تشديدات وانتشار من قبل قوات الأمن المعنية بتأمين سير عملية الامتحانات وتواجد عربات الإسعاف استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة «شعبة علمي رياضة»، آخر امتحاناتهم «الجبر والهندسة الفراغية»، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على صحتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأقيمت امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو.

لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة

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