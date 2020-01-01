غياب أولياء الأمور آخر أيام امتحانات الثانوية بشبرا والتوفيقية

شهد محيط لجان الثانوية العامة بمدارس حي شبرا مصر، اليوم، هدوء ملحوظا وغيابا تاما لأولياء الأمور، في أثناء أداء طلاب الصف الثالث الثانوي مادة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، في أخر أيام مارثون الامتحانات.أيضا شهد محيط لجان مدرسة التوفيقية والحديثة وروض الفرج الثانوية العسكرية، تشديدات وانتشار من قبل قوات الأمن المعنية بتأمين سير عملية الامتحانات وتواجد عربات الإسعاف استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة.ويؤدي طلاب الثانوية العامة «شعبة علمي رياضة»، آخر امتحاناتهم «الجبر والهندسة الفراغية»، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على صحتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأقيمت امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو.