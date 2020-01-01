وكيل «تعليم مطروح» يتفقد لجان الثانوية العامة في يومها الأخير

وصل قطار الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، إلى محطته التاسعة والأخيرة بأداء طلاب القسم العلمي (رياضيات) الامتحان في الجبر والهندسة الفراغية لمدة ساعتين وسط إجراءات احترازية محكمة وتدابير وقائية مشددة وذلك حرصا علي صحة وسلامة الطلاب وكافة المشاركين بالعملية الامتحانية في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وتفقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اللجان الامتحانية بمدينة مرسى مطروح للاطمئنان على توافر كافة الأجواء المناسبة للطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية في اليوم الأخير لماراثون الثانوية العامة والتي يتم تفعيلها منذ انطلاق الامتحانات في 21 يونيو الماضي وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية ووفقا لتوجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأقيمت امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.