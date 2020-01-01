«التعليم» توضح حقيقة تسريب «الجبر والهندسة الفراغية»

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا بشأن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان الجبر والهندسة الفراغية، لطلاب الثانوية العامة.وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لهذه الصور ولا علاقة لها بالامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم وهي صور لامتحانات الأعوام السابقة.وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.