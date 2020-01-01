بدء تعقيم الطلاب قبل ذهابهم للجان امتحانات الثانوية العامة

بدأ رؤساء اللجان، بمساعدة المعاونين والعمال في تعقيم طلبة وطالبات الثانوية العامة، باستخدام بوابة التعقيم، وتوزيع الكمامات عليهم، والزامهم بالتباعد، حرصا على صحتهم، وذلك في آخر أيام الامتحانات للعام الدراسي 20192020.ويؤدي طلاب شعبة علمي رياضة، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.تقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.