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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أيمن أبوالعلا: ندعم أى قرارات لحماية الأمن القومى

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:55 ص
أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
إسلام نصير
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أعلن الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، عن دعمه الكامل لأي قرارات تتخذها القيادة السياسية فيما يخص إرسال قوات خارج حدود البلاد، لافتا إلى أن الشعب المصري ونوابه بالكامل يقفون خلف قيادتهم السياسية وقواتهم المسلحة في أى قرار يخص الحفاظ على الأمن القومى المصري.

وقال أبوالعلا، فى بيان له اليوم: "نثق كل الثقة فى قواتنا المسلحة وقدرتها كأكبر قوة موجود بالمنطقة ونعلن دعمنا الكامل لها فى أى مهام توكل إليها، ونؤكد ثقتنا الكاملة فى قدراتها وكفاءة رجالها كما عهدناهم دائما".

جدير بالذكر أنه عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وقد وافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري.

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