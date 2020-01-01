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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تسجل ما يقرب من 30 ألف مصاب بفيروس كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:04 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 1641 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليقترب عدد الحالات النشطة من 30 ألف حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 51676 حالة، منها 29201 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 22060 شخصًا.

وحسب معطيات الوزارة، فإن 264 مصابًا في حالة حرجة الآن، و80 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس في إسرائيل إلى 415 شخصًا.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعادت فرض بعض القيود الأسبوع الماضي، منها إغلاق النوادي الرياضية والمطاعم وغيرها من المنشآت، وذلك على خلفية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في وقت سابق.

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