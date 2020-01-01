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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استخدموا مراجع تطعن فى الأزهر.. سر رسوب 150 طالبًا بـ«تجارة الأزهر»

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:06 م
الدكتور علي الأزهري،
الدكتور علي الأزهري،
سناء إسماعيل
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كشف الدكتور علي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، سر رسوب 150 طالبة بعد تقديم أبحاثهن في مادة العقيدة بكلية التجارة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية "ten"، إنه تم تحديد بعض الموضوعات من خلال الكتاب الجامعي وتم تحميله مجانًا من على موقع الأزهر، وبعدها تم تحديد الموضوع وإيضاح المرجع الأساسي وهو الكتاب الجامعي، وبعض المراجع الأخرى.

وأكد أن الأبحاث تراجع بأرقام سرية، ولا يستطيع معرفة صاحبها وعند قيامه بالتصحيح اكتشف وجود مراجع تطعن في اعتقاد الأزهر، واكتشفنا أن هناك بعض المكتبات هي من قامت بهذه الأبحاث والتي لا تتناسب مع عقلية الطلاب بالفرقة الأولى بالجامعة وكذلك طلاب المرحلة الابتدائية.

وعلق على نشر عميدة الكلية بعض هذه الأبحاث قائلا: "أعيب موقف عميدة الكلية لأن هذا الأمر كان من الممكن أن تحتويه بدلًا من هذه الأزمة ونبهت عليها وعلى أعضاء الكنترول بأن تبقى هذه النتائج في الكلية ولا يجوز أن تنشر على العام".

وأوضح أن من حق الطالبات الراسبات في البحث إعادة تقديمه مرة أخرى وذلك وفقًا لقرار وزير التعليم العالي والذي التزمت به الجامعة.

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