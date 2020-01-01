إصابة 7 جنود في قصف إسرائيلي على دمشق

أكد مصدر عسكري بالجيش السوري، مساء الإثنين، إصابة سبعة جنود بخلاف وقوع أضرار مادية جراء عدوان شنه العدو الإسرائيلي على جنوب العاصمة دمشق.وقال المصدر العسكري، إنه في تمام الساعة 21.48 بتوقيت سوريا وجه طيران العدو الإسرائيلي من فوق الجولان السوري المحتل عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لها وأسقطت غالبيتها، وأدى العدوان إلى إصابة سبعة جنود بجروح وأضرار مادية.