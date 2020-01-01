محمد عبده يوجه رسالة خاصة للملك سلمان بعد أزمته الصحية

وجه الفنان السعودي محمد عبده، رسالة خاصة للملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: "نسألُ الله تعالى أن يحفظ لنا مليكنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأن يمنّ عليه بالشفاء ويلبسه لباس الصحة والعافية إنه سميع مجيب".وكان الديوان الملكي، قد ذكر في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دخل اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة».