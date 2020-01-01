البابا تواضروس يستقبل مطران أبوتيج بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة.ويواصل قداسة البابا تواضروس الثاني متابعة شئون الإيبارشيات من خلال لقاءاته مع أساقفة الكنيسة، سواء من خلال استقباله لهم بالمقر البابوي، أو من خلال اجتماعات "أونلاين" مع كهنة وأساقفة الإيبارشيات داخل مصر، أو بإيبارشيات المهجر.