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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة
الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:59 م
جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة
تصوير/ محمد اسد
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