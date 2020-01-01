«أبوالغيط»: إطلاق المسبار الإماراتي مناسبة فريدة وفارقة (فيديو)

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مشروع الإمارات "مسبار الأمل" لاستكشاف كوكب المريخ يعكس هوية الدولة وثقافة أبنائها في تحدي المستحيل وتخطيه والمثابرة على التطوير وتعزيز المعرفة واستكشاف آفاق جديدة يمكن أن تغير مسار التاريخ.وأشار خلال كلمته المذاعة على قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن نجاح عملية إطلاق "مسبار الأمل" مناسبة فريدة ومحطة فارقة في مسيرة الإنجازات الإماراتية والعربية لما تجسده من رسالة أمل وطموح وتحفيز لكل شعوب المنطقة في قدرتها على تخطي التحديات..وإحياء لتاريخ عربي زاخر بالإنجازات في مختلف العلوم.وأضاف أبو الغيط أن هذا الإنجاز أيضًا هو نتيجة طبيعية لمنهج الدولة في تشجيع الابتكار والإعلاء من قيمة التخطيط والرؤية البعيدة، وعدم الاكتفاء بأسئلة الزمن الحاضر، وإنما الانغماس في أسئلة المستقبل وتحدياته، فهذا المنهج خلق لنا نموذجًا ملهمًا وموضوعًا للدرس والتدبر من كافة الأمم الناهضة، الساعية إلى التميز كما أنه أتاح المجال لوصول العرب إلى المريخ.