389 إصابة جديدة بكورونا فى قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 159 حالة وفاة.وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، اليوم، إنه تم تسجيل 389 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 107 آلاف و37 حالة.وأشارت إلى تسجيل 405 حالات شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 103 آلاف و782 حالة.ولفتت إلى فحص 4336 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 446 ألفا و36 شخصا.