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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«بصيرة» تجري 747 جراحة عيون للأكثر احتياجا في سوهاج

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:43 م
مؤسسة بصيرة
مؤسسة بصيرة
محمد الشريف
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نجحت مؤسسة "بصيرة" لذوي الاحتياجات البصرية، ضمن المشروع القومي "حياة كريمة " تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبإشراف الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في إجراء 747 عملية جراحة عيون مختلفة لـ747 من طلاب المدارس والمواطنين غير القادرين بقرى سوهاج الأشد احتياجا.

وأكدت دعاء مبروك، عضو المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، أن إجراء العمليات الجراحية تم مع آخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا طبقا لتعليمات مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية، وأنه تم إجراء العمليات الجراحية بالمجان تماما للأهالي بمعرفة فريق طبي عالي المستوى، ونجح في إجراء 616 عملية إزالة مياه بيضاء و49 عملية تصحيح حول و22 عملية استعدال جفون و53 عملية إزالة ظفرة وعملية شبكية وعملية إزالة كيس دهني، و3 عمليات"ياج".

وأشارت مبروك، إلى أن بصيرة معنية ومنذ تأسيسها بمواجهة مشكلات الإبصار ودعم اكتشاف هذه المشكلات بشكل مبكر والتعامل الأمثل معها طبيا فضلا عن التوعية بطرق الاكتشاف المبكر لمشكلات وأهم أمراض العيون وضرورة العرض على طبيب متخصص، وأن إجراء العمليات الجراحية يأتي كأحد مخرجات المسح الطبي لأمراض العيون الذي نفذته بصيرة لطلاب المدارس في مدارسهم والأهالي في تجمعاتهم داخل قراهم في عدد من المحافظات، وأن ذلك يعد أحد آليات تنفيذ بصيرة للمشروع القومي "حياة كريمة " برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على مسببات العمى بالقرى الأشد احتياج بصعيد مصر.

من جهتها، أوضحت منى أحمد، المنسق الميداني لبصيرة، أن بصيرة نجحت وبالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي ومن خلال تنفيذ عدد من قوافل المؤسسة المسحية للكشف على أمراض العيون في الكشف في سوهاج على 27957 مواطنا، ما بين طلاب مدارس ومواطنين في قراهم، وتم توزيع 3077 نظارة، وأن قوافل بصيرة المسحية نفذتها قبل بداية انتشار فيروس كورونا بقرى "نذالي داوود ونزلة عمارة وحاجر مشطا" بمركز طهطا، وفي مركز إخميم قرى "الأحايوة شرق ونجوع الصوامعة والعيساوية والكولة"، وفي مركز سوهاج قرى الشيخ مكرم وسعدالله وعرابة أبوالدهب وأولاد شلول وقرية بنى حميل بمركز البلينا.

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