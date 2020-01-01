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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لجنة الدفاع والأمن القومي تلتقي رئيس البرلمان اليوم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:37 ص
اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تلتقي لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في لقائها الدوري في ختام كل دور انعقاد مع الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، للتباحث حول القضايا التي تعنى بها اللجنة.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللقاء المزمع عقده اليوم هو لقاء دوري مع كل دور انعقاد، حيث تعودت اللجنة أن تلتقي الدكتور علي عبد العال في لقاء الأسرة للتباحث في أمور المجلس واللجنة، مع استيضاح كل ما يعني النواب من أمور.

وأضاف عامر، أن اللجنة تتطلع كل عام إلى هذا اللقاء الذي يترجم ما في قلوب النواب من الأمل والحب الذي تبادله مع رئيس المجلس، متابعًا: "ربما يكون هذا اللقاء الأخير في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول ولا شك أننا سوف نفتقد روح الفريق الذي يسود المجلس وأسرته".

يُشار إلى أن مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال الدور الخامس من الفصل التشريعي الأول، يضم اللواء كمال عامر، رئيسًا، وكلًا من النائب أحمد العوضي، والنائب اشرف جمال، وكيلا اللجنة، والنائب أحمد إسماعيل أمينا للسر.

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