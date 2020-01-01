بدء محاكمة سما المصري في التحريض على الفسق

بدأت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري في اتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها، وحضرت المتهمة مرتدية الكمامة الطبية داخل قفص الاتهام.يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري، في قضية أخرى، بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه مع وضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.