ضبط قضيتي تهريب جمركي بـ152438 جنيها خلال 24 ساعة

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، حملات موسعة، لمكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.أسفرت الحملات -خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي تهريب بضائع أجنبية الصنع وعدد يدوية بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي قرابة 152438 جنيها.وضبط 10 قضايا أبرزها «مزاولة مهنة بدون تصريح، مخالفات مرورية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي».وضبط 1227 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 83 حكما قضائيا متنوعا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.