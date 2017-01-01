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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تستأنف حملتها ضد شلل الأطفال بسبب كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:42 ص
تطعيم ضد شلل الأطفال
تطعيم ضد شلل الأطفال
وكالات
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استأنفت باكستان اليوم الإثنين، حملة تطعيماتها ضد شلل الأطفال، لحماية عشرات الآلاف من الأطفال من المرض، بعد أشهر من تعليقها بسبب تفشي وباء كورونا.

ومن المقرر أن تستمر الحملة، التي تتم من خلال الزيارات المنزلية، لتطعيم 800 ألف طفل دون سن الخامسة، لمدة ثلاثة أيام في النقاط الساخنة التي ينتشر بها مرض شلل الأطفال.

وقال مسئول إن هناك نحو 32 ألف شخص من العاملين في مجال الصحة، والذين تم تدريبهم على الإجراءات الوقائية وعلى التعامل بصورة آمنة مع الأطفال، سيشاركون في الحملة.

ولم يتلقَ ما لا يقل عن 40 مليون طفل التطعيمات الدورية منذ شهر مارس، ما أدى إلى اتساع فجوة المناعة بين الأطفال الضعفاء، ليثير مخاوف من أن يصاب المزيد من الأطفال بالمرض.

وكانت باكستان أطلقت في عام 1994 برنامجا للقضاء على شلل الأطفال وأوشكت جدا على ذلك، إلا أنها سجلت 147 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ خمسة أعوام، في ظل مقاطعة تلقي التطعيمات، والهجمات التي تعرض لها العاملون في مجال الصحة في عام 2019 وقد بلغ عدد الحالات هذا العام 59 حتى الآن.

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