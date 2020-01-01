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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

هاميلتون ينتقد «فورمولا 1» بسبب «الاستعجال» فى مراسم مكافحة العنصرية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:28 ص
لويس هاميلتون
لويس هاميلتون
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انتقد لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات، مسؤولي بطولة «فورمولا 1» للسيارات؛ بسبب ما وصفه بـ«الاستعجال» في مراسم مكافحة العنصرية قبل انطلاق سباق جائزة المجر الكبرى، يوم الأحد.

ومرة أخرى، جثا هاميلتون، الذي فاز بسباق المجر بعد الانطلاق من الصدارة وبات ينفرد بالمركز الأول بعد ثلاثة سباقات، على ركبته وارتدى قميص (بلاك لايفز ماتر) أو «حياة السود مهمة» لكن بعض السائقين تأخروا كثيرًا في دعم هذه الحركة أو اكتفوا بالوقوف فقط.

وشارك ثمانية سائقين فقط، من أصل 15 سائقًا ظهروا في الوقت المطلوب، في دعم حركة مكافحة العنصرية عن طريق الجثو على الركبة.

وقال هاميلتون لشبكة «سكاي سبورتس» التلفزيونية: «بعد ذلك سنحتاج إلى الحديث مع فورمولا 1، لقد خرجت من السيارة وركضت بسرعة وجثوت على ركبتي بسرعة»، مضيفًا: «تحتاج إلى أن تفعل المزيد، وأنا لا أعرف لماذا حدثت المراسم في أول سباق في بداية الموسم، ولم يتكرر الأمر».

وخصصت «فورمولا 1» وقتًا للسائقين قبل السباق الافتتاحي للموسم في النمسا من أجل التعبير عن دعم حملة مكافحة العنصرية، لكن هذا لم يحدث في السباق الثاني في النمسا أيضًا أو في المجر يوم الأحد.

ووجه هاميلتون انتقاده إلى رومان جروجان سائق هاس، والذي يشغل منصب رئيس جمعية سائقي بطولة الجائزة الكبرى، والذي يضم كل سائقي البطولة البالغ عددهم 20.

وقال هاميلتون: «هو لا يعتقد أنه من المهم أن نفعل ذلك، إنه واحد من الذين يعتقدون أننا فعلنا ذلك مرة، وهذا كل ما نحتاج إلى فعله».

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