سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 20-7-2020 بالبنوك المصرية

أسعار الدينار الكويتي



محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك المركزي المصري وبنك الإسكندرية، مقابل استقرار الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي والبنك المصري الخليجي.



سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الاثنين 20-7-2020





استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.06 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.18 جنيه، كما استقر الدينار في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.06 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 48.24 جنيه وللبيع 52.16 جنيه.



في المقابل، ارتفع الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 49.43 جنيه وللبيع 53.06 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.42 جنيه وللبيع 52.16 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 51.47 جنيه، أما في البنك المركزي المصري فسجل سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 51.78 وللبيع 52.24، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.33 جنيه وللبيع 52.18 جنيه.



كما تراجع سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 49.49 جنيه وللبيع 52.21 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.31 جنيه وللبيع 52.13 جنيه، كما انخفض الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 49.31 جنيه وللبيع 52.13 جنيه.





يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 20-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.عالميًا، أغلقت أولى جلسات الأسبوع الحالي لدى بورصة الكويت، على تراجع بكافة المؤشرات، لينخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.18% خاسرًا 65.11 نقطة ويغلق عند مستوى 5436.50 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.69% خاسرًا 28.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4118.72 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.05% خاسرًا 52.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4993.25 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.71% خاسرًا 29.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4099.78 نقطة.