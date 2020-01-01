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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سوسن بدر تكشف تفاصيل واقعة تنمر تعرضت لها

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:06 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
سناء إسماعيل
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قالت الفنانة سوسن بدر، إن نظرة المجتمع المتناقضة تجاه المرأة والرجل مع تقدمهما في السن ونظرتهم المختلفة تجاه الطرفين إلى تفشي ظاهرة "التنمر" في المجتمع خلال الآونة الأخيرة.

ووصفت "سوسن"، خلال حوارها عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ظاهرة التنمر بالغريبة والجديدة على المجتمع المصري قائلة: "حالة جديدة على الشخصية المصرية ماعشنهاش قبل كده".

وكشفت أنها لا تخشى من التنمر لأن شكلها وشخصيتها تعكس قناعتها والأمر الواقع، متابعة: "هنكبر والصغير النهاردة هيكبر بكرة.. وكل سن له بهجته وجماله.. واللي بيتنمر النهاردة هيكبر بكرة حقي أعيش ومش هتدفنونا بالحيا مش بتكلم عليا كفنانة لكن كأي ست بتكبر محامية أو طبيبة أو معلمة".

وسردت سوسن بدر واقعة تنمر تعرضت لها مع أول إطلالة لها باللوك الجديد، قائلة: "أول ماعملت اللوك وبدون أي مقدمات تعرضت للتنمر من سيدة زي زيها مقاربة ليا في العمر وبتلبس كويس بصلتي وأنا في السوبر ماركت وقلتلي بحدة "شتيمة وحشة أوي" مش هينفع أقولها وتساءلت هو أنا عملت زيك وعلقت على لبسك ولون شعرك؟".

وتابعت: "أنا مش عارفة أيه التغيرات اللي طرأت على الشخصية المصرية دي هل لها علاقة بالأجيال الجديدة؟".

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