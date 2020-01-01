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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد صبحى: كورونا فيروس موحش ربى بداخلنا الغلظة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:45 ص
محمد صبحى
محمد صبحى
الشيماء زيدان
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قال الفنان محمد صبحي، إن مصر مرت بحروب وأزمات قاسية منذ العشرينات، ولكنها لم تمر بظروف قاسية إنسانيًا مثل التي عاشتها خلال جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "صبحي"، خلال حوراه ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، أننا نعيش عصر به غلظة في المشاعر، متابعًا: "لاحظت خلال فترة التباعد الاجتماعي الذي عشته في بيتي ووصل إلى 129 يومًا، جلستهم وسط حوائط بيتي، شعرت أنه سجن، لكن مسموح لي خلاله بقراءة الكتب وسماع المزيكا".

وأكد أنه رغم صعوبة الموقف عليه، لكن لابد عليه من احترام قوانين الدولة وقوانين اللحظة، موضحًا: "لسنا أحرارًا في هذه اللحظة بالخروج ببراح، حيث إن حرية الشخص تقف عند حرية الآخرين، ذلك لأن خروج الشخص في هذه الأوقات تؤدي إلى إيذاء غيره من إصابتهم بالفيروس".

وأكمل: "إحساسي وأنا نازل بعد 129 يومًا كان مرعبًا، أنا خايف من الناس والناس خايفة مني، فكان إحساس مرعب، بعد ما كنت بدخل أحضن وأبوس في أصحابي، لقيتني مش قادر أعمل كدة عشان الفيروس".

وواصل: "ما قبل الكورونا شيء، وما بعدها شيء آخر، لأن الحرب الفيروسية والبيلوجية، تكمن خطورتها في أن الفيروس يستطيع تطوير نفسه ويتحور"، مشيرًا إلى أن كورونا شيء مرير وموحش جعلنا نفقد أحباء وأقارب دون أن نلاحق على الحزن عليهم".

وأوضح، أن الفيروس أدى إلى جمود المشاعر وغلظتها، مما سيربي في الجيل القادم الجمود والغلظة التي لن نستطيع السيطرة عليهم بعد الوصول لهذه المرحلة.

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