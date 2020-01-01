رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مسئول بالصحة العالمية ينصح بتطعيم الإنفلونزا الموسمى للوقاية من كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:37 ص
تطعيم
تطعيم
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة مفزعة لانتشار فيروس كورونا على مستوى العالم وهو شيء يدعو للقلق.

وأضاف أن الدول تحتاج إلى بذل مجهود أكبر لاحتواء المرض، موضحًا أنه يجب على الشعوب تقليل العادات القديمة قبل انتشار فيروس كورونا، وهو ما يسمى بـ«الواقع الجديد».

وأشار«حشيش» خلال مداخلة عبر زووم، ببرنامج «رأى عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TEN»، إلى أن مصر تسجل أرقامًا أقل من ألف حالة، وهو شيء مبشر ويدعو للتفاؤل، ومطلوب زيادة وعي الناس من الإجراءات الوقائية والتباعد المجتمعي والنظافة الشخصية ونظافة الأيدي وتقليل التكدس، وزيادة الترصد لوجود أي بؤرة محتملة.

وأوضح أنه كلما تقل الأرقام ويقابلها نقص في الأشخاص المحجوزين في المستشفيات فإنه شيء يدعو للتفاؤل، وأنه يجب أن نكون نشطين في التقصي الوبائي لأي حالة تظهر والأماكن التي بها إصابات لاحتواء المرض.

وأكد«حشيش»، أن التزايد الكبير في أعداد المصابين بكورونا خلال فترة نهاية رمضان وأسبوع العيد، كان صدمة مما جعل هناك وعي لدى المواطنين، لافتًا إلى أن الشتاء ينشط فيه فيروس الإنفلونزا، وعدم وجود تطعيم قد يساعد على انتشار الفيروسات في الأماكن المغلقة،وفي ظل عدم وجود وقاية من كورونا، لو هناك بيئة تلائم انتشار مرض تنفسي تساعد على انتشار الفيروسات.

وشدد على ضرورة أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمي، وتقليل المشكلات التي تحدث مع الإنفلونزا، والتشديد على الجهود الوقائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية

«أكسفورد» تعلن نتائج لقاح كورونا وتكشف سعره غدا

«لجنة كورونا» تكشف موعد توفير مصل الفيروس في مصر

وزير الخارجية وملك الأردن يناقشان تطورات القضية الفلسطينية

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى

الباز: تلويح الجيش المصري باستخدام القوة في ليبيا قلب الموازين

«لجنة كورونا» تكشف موعد توفير مصل الفيروس في مصر

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

نجم الساعة

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كيفية حساب ضريبة المرتبات 2020 excel

علماء يحددون أماكن عيش الأجانب في الكوكب الأحمر

لدعم المناعة.. "إيفا فارما" تطرح "ليمتلس سي زنك": "فيتامين سي وزنك 2 في 1"

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

الوقاية خير من العلاج في «ثقافة المنيا»

«اللغة العربية مقدسة».. اعرف لغتك بثقافة السويس

«ممارسة مكافحة العدوى».. كتاب جديد لـ شادي نجم عن دار لامبيرت

سعيد شعيب يكتب مذكراته: عندما فصلوني من الجريدة وأعادني الأستاذ هيكل