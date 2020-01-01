وزير التعليم: «نفسي الناس تثق في قدرة الدولة»

أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بإتمام امتحانات الثانوية العامة، لغالبية الطلاب بأمن وسلام دون حوادث تذكر.وقال وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «نفسي الناس تثق في قدرة الدولة، التي أثبتت على مدار السنوات الماضية والشهور الأخيرة، حيث نجحنا في إتمام 15 مليون مشروع بحثي، ونجحنا في إتماما 10 ملايين ونصف المليون امتحان إلكتروني، لأولى وثانية ثانوي».ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه تم تحديد بدء الدراسة في 17 أكتوبر وانتهائها في 24 يونيو، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع الأزهر لبدء الدراسة.