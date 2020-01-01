أمين «كبار العلماء» يدعو الشعب للاصطفاف في مواجهة التحديات

نقل الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلي النواب، وأعضاء مجلس الشعب، مؤكدا ضرورة تكاتف الشعب المصري بكل أطيافه ومؤسساته والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التحديات والتربصات التي تستهدف أمن مصر القومي.وصرح الضويني خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الخاصة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء بمجلس النواب، بأنه لا ينبغي لأي وطني شريف أن يتخلى عن دعم مصرنا الحبيبة في هذه الظروف الصعبة، والأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر، وبهيئة كبار علمائه وجامعته وطلابه يدعمون كل خطوات القيادة المصرية للحفاظ على الأمن القومي والمائي لوطننا العزيز.