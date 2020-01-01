عاكف المغربي: مصر من أسرع الدول في النمو الاقتصادي رغم كورونا

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن وجود الاحتياطات النقدية للدولة يؤمن للمؤسسات المالية قوة الاقتصاد، معقبًا: "الاحتياطات المالية السند في وقت الأزمات وتؤمن من أي عوائق".وأضاف "المغربي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهبوط والصعود في سعر الدولار، وتأثير دخول الأجانب، يدل على نجاح التعويم، مؤكدًا أننا لم نرصد تأخيرا في تدبير الدولار خلال الأزمة.وأشار نائب رئيس بنك مصر إلى أن التقييم الائتماني مستقر الآن وعودة الأجانب للاستثمار الفترة الأخيرة رسالة طمأنينة للاقتصاد، مؤكدًا أن مصر ما زالت من أسرع الدول في النمو الاقتصادي، بالرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد.