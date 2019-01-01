حبس 3 متهمين في «إعادة إحياء الوايت نايتس» 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس ٣ متهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة بإعادة إحياء أولتراس الوايت نايتس 15 يوما على ذمة التحقيقات.وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.