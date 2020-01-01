حزب تونسي يحصل على 89 توقيعًا بعريضة سحب الثقة من الغنوشي

قال كريم كريفة، النائب عن الحزب الدستوري الحر بتونس، إن العريضة المطالبة بإقالة الإخواني راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، انضم إليها كتل برلمانية أخرى، بجانب الحزب الدستوري الحر.وأضاف "كريفة"، خلال مداخلة مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن العريضة التي قدمها كانت تستوجب توقيع 73 شخصًا فقط، ولكنها الآن تخطت الـ 89 توقيعًا، موضحًا أنه يمكن لثلث الأعضاء عمل جلسة بالمصادقة بسحب الثقة من الغنوشي، باعتبار أن تونس وصلت لمرحلة الحسم في حكم جماعة الإخوان في تونس، واستحالة الاستمرار في هذا الوضع.وأشار، إلى أنهم مستمرون في اعتصامهم بمقر مجلس البرلمان، حتى يتم سحب الثقة من راشد الغنوشي، ورجوع البرلمان للشعب التونسي.