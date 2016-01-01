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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يتهم أوباما وبايدن بالخيانة ويطالب بالقبض عليهما

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:07 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، نظيره السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن بالتجسس على حملته الانتخابية الرئاسية في 2016.

وقال ترامب في تصريحات عبر حسابه على موقع تويتر، مساء اليوم، إن الديمقراطيين اليساريين الذين يسيطرون على جو بايدن سيدمرون الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا الرئيس الأمريكي إلى القبض على أوباما وبايدن بخلاف بقية أفراد الطاقم المتورط معهم في التجسس على حملة ترامب الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه الخيانة لن تنسى أبدا.

ويخوض الرئيس ترامب انتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل أمام منافسه عن الحزب الديمقراطي جو بايدن.

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