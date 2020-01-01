تطورات الحالة الصحية للفنانة شكران مرتجي بعد الجراحة

تعرضت الفنانة السورية شكران مرتجي، لأزمة صحية شديدة نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة، وخضعت بسببها لجراحة عاجلة لإزالة المرارة.وحرص عدد كبير من النجوم على الاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة شكران مرتجي عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، ومنهم الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، والتي قالت في تغريدتها: "الحمدالله عسلامتك شكران الغالية.. أزمة ومرقت.. المهم إنّك بخير".من ناحية أخرى، تشارك شكران مرتجي، في مسلسل "شارع شيكاغو" دراما بوليسية رومانسية تدور أحداثها في حقبتين مختلفتين هما الزمن الحالي وستينيات القرن الماضي، من ‏بطولة عباس النوري، سلاف فواخرجي، دريد لحام، أمل عرفة، مهيار خضور، حسام الشاه، جهاد سعد، نادين خوري، ماهي الراعي، تيسير ‏إدريس، نادين سلامة، سيم الرحبي، نظلي الرواس، تأليف وإخراج محمد عبدالعزيز.‏