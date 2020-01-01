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دراسة تحذر: أقنعة الوجه تخيف الكلاب

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:17 م
الكلاب
الكلاب
إسلام جمال
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حذر عدد من الخبراء من أن الكلاب قد تكون خائفة من الأشخاص الذين يرتدون أقنعة الوجه، وحثوا أصحاب الحيوانات على تجنب اصطحاب حيواناتهم الأليفة في وسائل النقل العام.

وحذرت مؤسسة خيرية للحيوانات من أن الأشخاص الذين يغطون وجوههم يمكن أن يخيفوا الكلاب ويتركونها في حيرة من أمرهم، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

وقالت دوجز ترست، الناشطة فى حقوق الحيوان، إن الأشخاص الذين يتبنون أقنعة الوجه فجأة يمكن أن يجعلوا الكلاب تشعر بالقلق، لأنهم غير قادرين على قراءة تعابير الوجه.

وحذرت المؤسسة الخيرية من أن الكلاب تستخدم تعابير الوجه لقراءة العواطف، حتى يمكن أن تترك أغطية الوجه الحيوانات الأليفة غير قادرة على رؤية أو سماع أصحابها بشكل صحيح.

وقالت الدكتورة جينا كدي، مديرة السلوك في Dogs Trust: عندما تصبح أقنعة الوجه مشهدًا شائعًا بشكل متزايد في حياتنا اليومية، يجب أن نتأكد من أن كلابنا قادرة أيضًا على القيام بقراءة تعابير العين.

وأضافت الدكتورة كدي أنه يجب على المالكين أن يدركوا كيفية تطبيق المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية على الكلاب، حيث إنه على الرغم من عدم وجود أدلة يمكن أن تنقل الكلاب فيروسات تاجية.

كما نصحت الخبراء تجنب اصطحاب الكلاب في وسائل النقل العام، حيث يمكن الخلط بين الكلاب عند رؤية حشود كبيرة من الناس يرتدون الأقنعة.

كما حثت أصحابها على المشي فقط في فترات اليوم الأكثر هدوءًا وتجنب ربط كلبهم خارج المتاجر.

ولتجنب المزيد من الازدحام، يجب على مالكي الكلاب أيضًا التخطيط لأوقات المشي الخاصة بهم في الفترات الأكثر ازدحامًا، لذلك لا يتعين على كلبهم الوقوف أو المرور في طوابير طويلة خارج المتاجر.

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