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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد الجندي عن أزمة «آيا صوفيا»: حماقة مشابهة كادت تهدم الكعبة

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:04 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رباب الأهواني
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قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن حادثة كنيسة «آيا صوفيا» التي تحولت لمتحف، وقرر الخاقان التركي تحويلها لمسجد الآن حدثت حماقة مثلها كادت تتسبب في هدم الكعبة.

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc» اليوم، أن الامة الإسلامية في الوقت الحالي، مستضعفة وجاهزيتها القتالية ليست كالأمم غير الاسلامية، وهذا التصرف ينبئ عن حماقة وجهل وعدم قراءة للتاريخ.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أعرابيا كان سيتسبب في هدم الكعبة لولا ان تدخل الله سبحانه وتعالى بالطير الأبابيل، معقبًا: "استفزاز غير المسلم بالتطاول عليه انت اللي هتدفع ثمنه"، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى قال لو رأيت شخص يسجد لصنم لا تسب الصنم، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ".

وأشار إلى أنه بدلًا من تحويل كنيسة لمسجد يجب البحث عن بدائل لإقامة أضخم مسجد في التاريخ، مشددًا على أن من يخلد الإنسان الإصلاح والصلاح وليس إقامة المساجد، منوهًا بأن المساجد تكون ضارة للأمة وليست نافعة حال كان فيها اعتداء على الآخرين.

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