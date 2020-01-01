هل يبطل قص الشعر أو الأظافر بالعشر الأوائل من ذي الحجة الأضحية؟

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل الأخذ من الشعر أو الأظافر في العشر الأوائل من ذي الحجة يبطل الأضحية؟».وأفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن هذا الأمر ورد به عدة آراء للعلماء، جاءت كالتالي:القول الأول: مذهب السادة الأحناف بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح.القول الثاني: مذهب السادة المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر.القول الثالث: مذهب السادة الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن الرأي الراجح، أنه يستحب لمن عزم أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولي ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.