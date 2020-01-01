أستاذ موارد مائية يوضح أسباب خروج محطات الشرب السودانية عن الخدمة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن فيضان يوليو يبدأ فى السودان خلال ساعات، مشيرًا إلى إزدياد ارتفاع الممر الأوسط فى سد النهضة حتى وصل إلى منسوب 565 متر أى يسمح بتخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه، مما أدى إلى حجز كل مياه فيضان شهر يوليو حتى الآن الذي بدأ أعلى من المتوسط ثم عاد إلى معدله الأسبوع الماضى.وأوضح شراقى لـ "الدستور"، أنه طبقا للصورة الفضائية الأخيرة، فإنها تظهر الشكل شبه نهائى للبحيرة هذا العام، كما يوجد بوابتين مفتوحتين من الأربعة السفلية بالسد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تفيض المياه من أعلى الممر خلال يوم أو يومين بعد تكوين بحيرة من 5 مليار متر مكعب من المياه.وأكد أستاذ الموارد المائية، على ضرورة استعداد السودان لاستقبال فيضان هذا العام الذى يبدأ متأخرا ثلاثة أسابيع بسبب ارتفاع الممر الأوسط، ومن المقرر أن تمر جميع مياه الفيضانات القادمة حتى شهر أكتوبر فإن فتحت إثيوبيا البوابات الأربعة فسوف تمر الخمسة مليارات خلال 3 أشهر، وإذا أغلقتها فإنها تعتبر جزء من الملء الأول.وأعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم؛ اليوم الأحد، خروج عدد من محطات الشرب النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، كما سبق أن أكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية تراجع منسوب المياه عند محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا في حدود 90 مليون متر مكعب يوميا، بما يؤكد غلق بوابات سد النهضة.