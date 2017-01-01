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مصر

مستوى امتحان التفاضل والتكامل 2020 بالتفصيل

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:53 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
ريم محمود
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جاء امتحان التفاضل والتكامل اليوم لطلاب الشهادة الثانوية في مستوي صعب حسبما قال الطلاب أمام اللجان.

مستوي امتحان التفاضل والتكامل 2020


 وقال الطلاب أن الامتحان كان يحتوي علي خطأ في الاسئلة مطالبين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اللازم حيال هذا الامر.


 ووفقا لما قالته التربية والتعليم فقد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 20192020، في مواد "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و"التفاضل والتكامل" و"علم النفس والاجتماع" بإجمالي 630 ألف و713 طالبطالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية وأدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "التفاضل والتكامل" بإجمالي 103ألف و315 طالبطالبة، بينما أدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي 249ألف و68 طالب وطالبة.

 امتحان التفاضل والتكامل 2020


وقالت الوزارة إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مواد "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و"التفاضل والتكامل" و"علم النفس والاجتماع" والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

يقول عبدالله صابر، معلم الرياضيات بالثانوية العامة إنه علي مدار الأعوام السابقة لم نرى اخطاء في امتحانات الثانوية العامة في أي فرع من فروع الرياضيات، لتأتي امتحانات هذا العام علي غير المعتاد ويظهر حتى الآن خطأ في امتحان الديناميكا وخطأ في امتحان التفاضل.


ويضيف في تصريح لـ " الدستور" من الظلم بمكان أن يعطي الطلبة درجة السؤال الخطأ فقط، وذلك لأن الكارثة تكمن في سببين الأول أن السؤال الخطأ يحطم نفسية الطالبة المضغوط بسبب ضيق الوقت بالأساس داخل اللجنة، ثانيًا إضاعة الكثير من الوقت في التفكير في حل السؤال الخطأ دون جدوى مما يربك الطالب ويضيع من وقت باقي الأسئلة.



جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الكيمياء والفيزياء) وذلك في آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.




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