«فايق» ينعى المحامي الحقوقي أمير سالم

نعى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المحامي الحقوقي أمير سالم الذي وافته المنية أمس.أكد فايق أن الراحل كان له دور متميز في حركة حقوق الإنسان المصرية في بداياتها وقام بدور هام في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في عام 1995 وملاحقة قتلة أسرى الحرب المصريين عام 1956 و1976 والعمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.وتقدم محمد فايق بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ولكافة أعضاء حركة حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي.