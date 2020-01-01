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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول أطباء روس إلى قيرغيزستان للمساعدة في مكافحة كورونا الأربعاء

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:36 م
وزارة خارجية قيرغيزستان
وزارة خارجية قيرغيزستان
أ.ش.أ
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أكدت وزارة خارجية قيرغيزستان، اليوم الأحد، أن مجموعة من الأطباء الروس ستصل إلى البلاد، الأربعاء المقبل، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19".

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، يعمل الطرفان على مسألة إرسال مجموعة كبيرة من الأطباء من روسيا إلى قيرغيزستان، وعلى وجه الخصوص، تم تشكيل فريق من الموظفين الطبيين البالغ عددهم 51 شخصًا من جمهورية باشكورتوستان بالاتحاد الروسي، وذلك للعمل في المؤسسات الطبية في قيرغيزستان وتقديم المشورة، ومن المتوقع وصول هذه المجموعة من الأطباء يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن مجلس وزراء قيرغيزستان، في وقت سابق، أنه من المقرر أيضًا تقديم المساعدة الإنسانية في المستقبل القريب من خلال وزارة الطوارئ الروسية، وسيزود الجانب الروسي قيرغيزستان بـ 31 جهاز تنفس اصطناعي و70 شاشة مراقبة سريرية وخمس أجهزة أشعة محمولة وست أجهزة للموجات فوق الصوتية ونصف مليون كمامة للعمليات الجراحية.

يُذكر أنه فيما يتعلق بالحالة الصحية والوبائية الصعبة الحالية في قيرغيزستان وعلى خلفية الانتشار السريع لعدوى فيروس "كورونا" المستجد، فقد تم التوصل إلى عدد من الاتفاقات بين الرئيس القيرغيزستاني سورونباي جينبيكوف والزعيم الروسي فلاديمير بوتين، ونتيجة لذلك جرى إطلاق تدابير مشتركة وبدعم من الجانب الروسي تهدف إلى مكافحة آثار الجائحة.

وحتى الآن، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بـ " كوفيد-19" في قيرغيزستان إلى 25047 ووفاة 858 شخصًا، ووفقا لوزارة الصحة في قيرغيزستان، فإن الوضع الوبائي في الجمهورية لا يزال صعبا للغاية، وتم نشر أكثر من 10 مستشفيات مؤقتة في العاصمة والمناطق، حيث لا يمكن للمستشفيات التعامل مع تدفق المرضى وذلك بسبب نقص الموظفين الطبيين، فضلًا عن مجلس الوزراء في البلاد استدعى جميع العاملين في المجال الطبي من الإجازات وجذب الطلاب الكبار في جامعات الطب إلى علاج "كوفيد-19".

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