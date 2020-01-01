الرئيس السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

صرَّح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اطمأن على الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن اليوم أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح اليوم تكللت بالنجاح.وقال وزير شئون الديوان الأميري: «أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح، مبتهلين إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية».