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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفجار في منشأة للطاقة وسط إيران

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:06 م
انفجار في منشأة للطاقة
انفجار في منشأة للطاقة
منار أحمد
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كشفت تقارير إعلامية رسمية إيرانية عن وقوع انفجار في منشأة للطاقة وسط إيران، اليوم الأحد، وفقا لوكالة «إرنا» الإيرانية.

وأفادت الوكالة الإيرانية بوقوع انفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران، من دون وقوع إصابات.

ولم تتطرق الوكالة لأي تفاصيل تتعلق بالانفجار، ولا مكانه داخل المنشأة أو أسبابه، كما حدث في مرات سابقة عندما وقعت حرائق وانفجارات في محطات للطاقة أو قربها.

ويأتي هذا الانفجار بعد أيام قليلة على وقوع حريق أتى على 7 سفن على الأقل في ميناء بوشهر، من دون وقوع إصابات أيضا.

ففي يوم الأربعاء الماضي، أكدت وسائل إعلام إيرانية أن حريقًا كبيرًا اندلع في ميناء بوشهر، مشيرة إلى احتراق 7 سفن على الأقل، من دون وقوع ضحايا.

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