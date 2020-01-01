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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بيمن يطيب رفات القديس بسنتاؤوس في ديره بنقادة

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:02 م
الأنبا بيمن
الأنبا بيمن
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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طيب الأنبا بيمن، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بنقادة بمحافظة قنا، مساء أمس، رفات القديس الأنبا بسنتاؤوس أسقف قفط ببرية الأساس بديره في نقادة، وذلك بمناسبة عيد نياحته الذي يحل غدًا الإثنين (٢٠ يوليو - ١٣ أبيب).

كانت رفات القديس قد تم اكتشافها يوم ٨ يوليو الجاري، أثناء عمليات الترميم الجارية بالدير حاليًا، حيث فوجئ العاملون بوجود مقبرة أسفل أرضية المذبح الرئيسي بحوالي 2 متر، ووجدت الرفات موضوعة على مصطبة من الحجر مكتوب عليها اسم القديس الأنبا بسنتاؤس باللغة القبطية.

وعاش القديس بسنتاؤوس أسقف قفط ما بين النصف الثاني من القرن السادس والثلث الأول من القرن السابع حيث ولد عام 548 وتنيح عام 631، عن عمر قارب 83 سنة قضى منها 30 سنة راهبًا و33 سنة أسقفًا.

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