تجدد الثقة في اللواء طارق مرزوق مديرًا لأمن الجيزة

جدد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ثقته في اللواء طارق مرزوق مديرا لأمن الجيزة وذلك ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة لعام 2020.وكان وزير الداخلية قد صدق على حركة تنقلات رجال الشرطة لعام 2020 فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.وذلك لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.