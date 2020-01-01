«عربية البرلمان» تكرم وزير الكهرباء لدوره في تطوير قطاع الطاقة

كرمت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، لجهوده خلال الفترة الماضية، وقامت بإهدائه درعًا فضيًا محفورًا عليه اسمه مقدمًا من أعضاء اللجنة خلال اجتماعها صباح اليوم.وقال النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، إن هذا التكريم البسيط جاء نتيجة لدور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الكبير في التطور الهائل في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حيث أصبح لدينا فائض في مجال الكهرباء، ونقوم بتصديره، بعد أن كنا نعاني لسنوات من الانقطاع المستمر للكهرباء.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب اليوم الأحد، 4 طلبات إحاطة مقدمة لوزراء الخارجية، والكهرباء، والصناعة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بشأن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وسبل إتاحة الفرصة أمام الاستثمارات العربية للدخول في هذا القطاع داخل مصر.