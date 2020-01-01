«تموين بورسعيد»: استخراج 85 بطاقة جديدة لـ«كرامة وتكافل»

كشف المهندس ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن هناك تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج البطاقات الذكية للأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية والأكثر احتياجا والأرامل والمطلقات وأصحاب معاشات برنامج كرامة وتكافل، مشيرا إلى أنه جار توزيع 85 بطاقة ذكية جديدة لتلك الأسر.وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد في تصريح خاص الدستور أنه يتم استخراج هذه البطاقات للفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية وأصحاب الضمان الاجتماعي من خلال تجهيز كشوفات من التضامن وإرسالها إلى مديرية التموين لاستخراج البطاقات لهم دون تحمل أي أعباء إضافية على المواطنين أو مستندات أو أوراق ويتم إرسالها مرة أخرى إلى الشؤون الاجتماعية لتوزيعها من خلال اللجنة المشكلة.