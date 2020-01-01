«مطروح»: غياب 32 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، في تصريح لـ"الدستور" إن عدد طلاب الثانوية العامة الذين تغيبوا عن أداء الامتحانات اليوم الأحد 32 طالبا وطالبة، منهم 19 في شعبة علمي علوم، 5 في شعبة علمي رياضيات، 8 في الشعبة الأدبية.وأوضح "النيلي"، في بيان سابق، أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بمطروح 10 لجان على مستوى المحافظة 4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام، ولجنة بكل من الضبعة وبراني، وسيوة، والسلوم، مع وجود 10 بوابات تعقيم إلكترونية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1838 طالبا وطالبة.ويؤدي طلاب الثانوية العامة من شعبتي «الأدبي وعلمي علوم»، اليوم الأحد، امتحانهم الأخير في مادتي «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس»، على أن يختتم طلاب «علمي رياضة» ماراثون الامتحانات بمادة «الجبر والهندسة الفراغية»، يوم الثلاثاء 21 يوليو.وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.