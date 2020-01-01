أحلام داعية بالشفاء لأمير الكويت: «أبوي وتاج الراس»

تمنت الفنانة أحلام، الشفاء العاجل لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد دخوله المستشفى، لإجراء فحوصات طبية، وفق بيان رسمي.وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏‏بسم الله عليك أبوي صباح شيخنا الغالي وتاج الرأس، استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، ننتظرك يابه ترجع بخير وسلامة وصحة ويخليك لينا، خيمتنا لا خلينا منك".يذكر أن، الديوان الأميري في الكويت، أعلن أمس السبت، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى من أجل إجراء فحوص طبية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية"كونا".