«75 ألف جنيه فتح باب».. كيف تستغل المستشفيات الخاصة مصابي كورونا؟

روى المستشار محمد ثروت تفاصيل معانته قبل الحصول على سرير لزوجته المصابة بكورونا في إحدى المستشفيات الخاصة.وناشد «ثروت» خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» وزيرة الصحة بمراجعة أماكن العزل بالمستشفيات الحكومية من حيث الإجراءات وتواجد الأطباء وبروتوكولات العلاج وخلافه.وأضاف أنه لجأ لأحد المستشفيات في أكتوبر لإلحاق زوجته بها لتلقي الرعاية لكنهم طلبوا منه دفع 75 ألف جنيه، وبعد التفاوض والفصال وصل المبلغ لـ50 ألف، بالإضافة لدفع مبلغ 8600 جنيه كل يوم.