«تعليم الجيزة» تكشف مصير مدرسة أجبرت أولياء الأمور على التبرع

قال الدكتور خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه القائمين على المدرسة التابعة لإدارة العمرانية التي أجبرت أولياء الأمور على التبرع من أجل قبول الطلاب.وأضاف «حجازي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن الإدارة علمت بالواقعة من مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التعامل معها على الفور: «بعد غد سنعرف نتائج التحقيقات».وتابع: «مهمتنا نخدم الشعب في أولادنا.. وإذا تمت مخالفة هذه المهمة يتم التعامل القانوني مع المخالفين أو الفاسدين، وتم استبعاد مديرة المدرسة لحين الانتهاء من التحقيق»، مشددًا على ضرورة تكاتف المجتمع كافة لمحاربة الفساد.وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنه تم منع التبرعات للمدارس مقابل التحويلات نهائيًا، مؤكدًا على عدم تلقي أي شكاوى.