هل تهتم الدولة بأزمة ليبيا أكثر من سد النهضة لحماية النظام؟.. الباز يجيب

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الأكاذيب والمزاعم التي يروجها البعض بأن النظام المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بمواجهة الخطر القادم من ليبيا أكثر من مواجهة الخطر القادم من إثيوبيا.وتابع الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن هؤلاء يروجون هذه الفكرة من منطلق أن النظام المصري يواجه خطر ليبيا لأن هذا الخطر يهدد النظام المصري مباشرة، أما الخطر الإثيوبي يهدد الشعب المصري وليس النظام.واستطرد الباز، أن هذه الفكرة محض أكاذيب عى الإطلاق، خاصة وأن النظام المصري يهتم بمشكلة سد النهضة الإثيوبي بنفس درجة الاهتمام لمواجهة الخطر القادم من ليبيا.واستكمل أن ما لا يدركه هؤلاء أن هناك حالة تمازج كاملة بين الشعب المصري وبين الدولة المصرية، وهذه الأفكار جزء من الأكاذيب والتضليل للشعب.ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.