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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الصحة: لا نعرف هل وصلنا ذروة كورونا أم لا

السبت 18/يوليه/2020 - 10:53 م
هالة زايد
هالة زايد
أحلام عبدالرحمن
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قالت الدكتورة هالة زايد ويرة الصحة، إن انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا «كوفيد 19» بسبب وعي المواطنين والتزامهم بالعزل المنزلي حال ظهور أعراض بسيطة عليهم.

وعن تجاوز مصر مرحلة الذروة، قالت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «هل الذروة عدت أو لا منعرفش، ومش عاوزين نتكلم في موجة ثانية حتى لو ارتفعت الإصابات في بعض الأماكن أمر عادي، ولن نعود لسيناريو المرحلة الأولى أبدا».

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه بسبب الفتح مع الحرص ستقل الإصابات بالفيروس، وعدد الإصابات في العالم يزيد ولا أحد يعرف إن كان مر بالذروة أم لا.

وأضافت وزيرة الصحة أن الموجة الأولى كانت عنيفة، لكن الإصابات رغم زيادتها إلى أن حدتها قلت، موضحة أنه قبل 4 أسابيع كانت نسبة إشغال أجهزة التنفس 97%، أما اليوم انخفضت لـ 20%.

وتابعت: «احتياج الناس للتنفس الصناعي قل مما يعني أن حدة الفيروس قلت، والموجة الثانية عندما تأتي لن تكون أسوأ من الأولى لأن الأنظمة الصحية لم تكن مؤهلة، ولم تكن هناك خبرة.. لم يكن أحد مؤهلا».

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